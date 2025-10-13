New York: andamento negativo per Paypal

(Teleborsa) - Rosso per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, che sta segnando un calo del 2,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Paypal
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Paypal
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70,19 USD. Primo supporto visto a 67,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 66,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)