Crolla PayPal nel premarket dopo trimestre inferiore al consensus

PayPal

(Teleborsa) - Le azioni del gigante dei pagamenti digitalicrollano nel premarket di Wall Street dopo avere riportato utili e ricavi del quarto trimestre 2025degli analisti. Inoltre, l'azienda californiana ha annunciato la nomina dia prossimo Presidente e CEO di PayPal a partire dal 1° marzo 2026, in sostituzione di Alex Chriss. Jamie Miller, Chief Financial and Operating Officer di PayPal, servirà come CEO ad interim fino all’insediamento di Lores.In dettaglio, PayPal negli ultimi tre mesi del 2025 ha consuntivato unpari a 1,23 dollari, in crescita del 3% su base annua ma al di sotto del consenso degli analisti di 1,29 dollari. Dinamica analoga per il fatturato: isi sono attestati a 8,68 miliardi, il 4% in più del 2024 (ovvero il 3% a valuta costante) ma inferiori agli 8,8 miliardi previsti. Ilè aumentato del 9% a 475,1 miliardi, ovvero del 6% a valuta costante.Il Cda ha dichiarato unsulle azioni ordinarie della Società, pagabile il 25 marzo 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 4 marzo 2026."Nel 2025, PayPal ha registrato solide performance in diverse aree aziendali. Abbiamo incrementato il fatturato, il margine di transazione e l'utile per azione, a dimostrazione della forza della nostra piattaforma sempre più diversificata. Allo stesso tempo, la nostra esecuzione non è stata all'altezza delle aspettative, in particolare nel checkout del nostro marchio", ha commentato il CEO ad interim