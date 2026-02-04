Debole il mercato americano

PayPal

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni di consumo per l'ufficio

informatica

telecomunicazioni

sanitario

Verizon Communication

Cisco Systems

Chevron

Merck

Salesforce

IBM

Microsoft

Nvidia

Western Digital

Palantir Technologies

PepsiCo

Alnylam Pharmaceuticals

Paypal

Thomson Reuters

CoStar

Intuit

(Teleborsa) - Chiude in calo la borsa di Wall Street, mente prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, con gli investitori delusi per i conti di, che hanno messo sotto pressione l'intero settore delle società dei pagamenti. Intanto, preoccupa lo shutdown parziale del governo statunitense - proprio quando il flusso dei dati macro stava tornando a una cadenza più regolare dopo le interruzioni legate al precedente fermo federale durato 43 giorni - che ritarderà la pubblicazione dei dati sull’occupazione di gennaio, fortemente seguiti e attesi originariamente per venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la seduta con un calo dello 0,34%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 6.918 punti, ritracciando dello 0,84%. Pessimo il(-1,55%); come pure, in rosso l'(-0,95%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,29%),(+2,00%) e(+1,71%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,17%),(-1,28%) e(-1,01%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,68%),(+3,06%),(+2,30%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,84%.Tra i(+7,40%),(+6,86%),(+4,95%) e(+3,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -20,31%.Scende, con un ribasso del 15,67%.Crolla, con una flessione del 15,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 10,89%.