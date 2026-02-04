Milano 9:56
46.691 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:56
10.367 +0,51%
24.697 -0,34%

Debole il mercato americano

Commento, Finanza
Debole il mercato americano
(Teleborsa) - Chiude in calo la borsa di Wall Street, mente prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, con gli investitori delusi per i conti di PayPal, che hanno messo sotto pressione l'intero settore delle società dei pagamenti. Intanto, preoccupa lo shutdown parziale del governo statunitense - proprio quando il flusso dei dati macro stava tornando a una cadenza più regolare dopo le interruzioni legate al precedente fermo federale durato 43 giorni - che ritarderà la pubblicazione dei dati sull’occupazione di gennaio, fortemente seguiti e attesi originariamente per venerdì.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones archivia la seduta con un calo dello 0,34%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500, che si ferma a 6.918 punti, ritracciando dello 0,84%. Pessimo il Nasdaq 100 (-1,55%); come pure, in rosso l'S&P 100 (-0,95%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,29%), materiali (+2,00%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,71%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-2,17%), telecomunicazioni (-1,28%) e sanitario (-1,01%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication (+3,68%), Cisco Systems (+3,06%), Chevron (+2,30%) e Merck (+2,18%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce, che ha archiviato la seduta a -6,85%.

Lettera su IBM, che registra un importante calo del 6,49%.

In rosso Microsoft, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%.

Spicca la prestazione negativa di Nvidia, che scende del 2,84%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+7,40%), Palantir Technologies (+6,86%), PepsiCo (+4,95%) e Alnylam Pharmaceuticals (+3,73%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Paypal, che ha archiviato la seduta a -20,31%.

Scende Thomson Reuters, con un ribasso del 15,67%.

Crolla CoStar, con una flessione del 15,45%.

Vendite a piene mani su Intuit, che soffre un decremento del 10,89%.
Condividi
```