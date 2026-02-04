Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Chiude in calo la borsa di Wall Street, mente prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, con gli investitori delusi per i conti di PayPal
, che hanno messo sotto pressione l'intero settore delle società dei pagamenti. Intanto, preoccupa lo shutdown parziale del governo statunitense - proprio quando il flusso dei dati macro stava tornando a una cadenza più regolare dopo le interruzioni legate al precedente fermo federale durato 43 giorni - che ritarderà la pubblicazione dei dati sull’occupazione di gennaio, fortemente seguiti e attesi originariamente per venerdì.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
archivia la seduta con un calo dello 0,34%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che si ferma a 6.918 punti, ritracciando dello 0,84%. Pessimo il Nasdaq 100
(-1,55%); come pure, in rosso l'S&P 100
(-0,95%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia
(+3,29%), materiali
(+2,00%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,71%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica
(-2,17%), telecomunicazioni
(-1,28%) e sanitario
(-1,01%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Verizon Communication
(+3,68%), Cisco Systems
(+3,06%), Chevron
(+2,30%) e Merck
(+2,18%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce
, che ha archiviato la seduta a -6,85%.
Lettera su IBM
, che registra un importante calo del 6,49%.
In rosso Microsoft
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%.
Spicca la prestazione negativa di Nvidia
, che scende del 2,84%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Western Digital
(+7,40%), Palantir Technologies
(+6,86%), PepsiCo
(+4,95%) e Alnylam Pharmaceuticals
(+3,73%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Paypal
, che ha archiviato la seduta a -20,31%.
Scende Thomson Reuters
, con un ribasso del 15,67%.
Crolla CoStar
, con una flessione del 15,45%.
Vendite a piene mani su Intuit
, che soffre un decremento del 10,89%.