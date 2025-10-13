Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Migliori e peggiori
New York: peggiora Fastenal Company
(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,27%.

Lo scenario su base settimanale di Fastenal Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fastenal Company, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 42,96 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 44,57 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 42,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
