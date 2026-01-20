Fastenal, fatturato e utile in crescita a doppia cifra nel quarto trimestre

Fastenal Company

(Teleborsa) - Nel, leader nella distribuzione all'ingrosso di forniture industriali ed edili, ha registrato undi 0,26 dollari, in crescita del 12,1% su base annua e in linea con le stime degli analisti. Ilè stato pari a 2,03 miliardi, in aumento del 11,1% a fronte dei 2,04 attesi dal consensus.Sebbene lasia rimastanel quarto trimestre del 2025, l'andamento delle vendite riflette il contributo derivante dala partire dal primo trimestre del 2024. Le variazioni deihanno influenzato positivamente le vendite nel quarto trimestre del 2025 di circa 20 punti base e negativamente quelle nel quarto trimestre del 2024 di circa 20 punti base.Ilgenerato dalleè stato pari a 368,1 dollari nel quarto trimestre del 2025, con un aumento del 30,2% rispetto al quarto trimestre del 2024, pari al 125,2% dell'utile netto del periodo rispetto al 107,9% del quarto trimestre del 2024.Nel 2025, il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato di 1.295,9 milioni di dollari, in aumento del 10,4% rispetto al 2024, pari al 103,0% dell'utile netto del periodo rispetto al 102,0% del 2024.Nel trimestre Fastenal ha252,6 dollari agli azionisti sotto forma di, rispetto al quarto trimestre del 2024, quando l'azienda ha restituito 223,4 dollari. Nel 2025, sono stati restituiti agli azionisti dividendi per 1.004,2 milioni (pari al 79,8% dell'utile netto), rispetto agli 893,3 milioni di dollari del 2024. Non sono state riacquistate azioni ordinarie né nel 2025 né nel 2024.