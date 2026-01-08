Milano 11:47
Eurozona, fiducia economia dicembre peggiora oltre le attese a 96,7 punti

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Peggiora oltre le attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di dicembre 2025. L'indice che misura il sentiment complessivo è risultato in calo 96,7 punti dai 97,1 del mese precedente, risultando inferiore al consensus di 97 punti. La fiducia del complesso dell'Unione Europea si porta invece a 96,8 da 96,9 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).

Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori si porta a -13,1 punti da -12,8, il clima nell'industria sale a -9 punti da -9,3, nei servizi peggiora lievemente a 5,6 punti da 5,8, nel commercio al dettaglio scende a -6,9 punti da -5,7. Nelle costruzioni la fiducia migliora a -1,3 punti da -1,6.

L'indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, Eei) registra un peggioramento a 96,8 punti da 97,7.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
