New York: scambi negativi per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Retrocede la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, con un ribasso del 3,22%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Baker Hughes Company classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,61 USD e primo supporto individuato a 47,66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
