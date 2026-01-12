Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:20
25.821 +0,21%
Dow Jones 20:20
49.506 0,00%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: in calo Baker Hughes Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Baker Hughes Company
Pressione sulla società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che tratta con una perdita del 3,22%.
Condividi
```