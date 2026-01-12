Milano
17:35
45.732
+0,03%
Nasdaq
20:20
25.821
+0,21%
Dow Jones
20:20
49.506
0,00%
Londra
17:35
10.141
+0,16%
Francoforte
17:35
25.405
+0,57%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 20.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo Baker Hughes Company
New York: in calo Baker Hughes Company
Migliori e peggiori
,
In breve
12 gennaio 2026 - 20.00
Pressione sulla
società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che tratta con una perdita del 3,22%.
Condividi
Leggi anche
Pesante sul mercato di New York Baker Hughes Company
New York: prevalgono le vendite su Baker Hughes Company
New York: scambi negativi per Baker Hughes Company
Chiusura poco mossa per Wall Street
Titoli e Indici
Baker Hughes
-4,07%
Altre notizie
A Wall Street chiude in rialzo il Nasdaq grazie al rimbalzo tech
New York: giornata depressa per Fastenal Company
Wall Street in frazionale ribasso
Wall Street prosegue all'insegna dei segni meno
New York: andamento negativo per American Electric Power Company
Consolidano i guadagni i listini statunitensi
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto