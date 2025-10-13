New York: preme sull'acceleratore Broadcom

(Teleborsa) - Protagonista la società tech statunitense
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Broadcom
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Broadcom
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 346,4 USD con area di resistenza individuata a quota 359,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 338,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)