New York: rally per HP

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di computer e stampanti, che scambia in rialzo del 5,77%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HP rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di HP segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 26,35 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 27,37. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
