New York: HP scende verso 22,66 USD

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di computer e stampanti
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di HP
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22,66 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23,79. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)