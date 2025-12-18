Milano 16:25
44.315 +0,49%
Nasdaq 16:25
25.041 +1,60%
Dow Jones 16:25
48.196 +0,65%
Londra 16:25
9.808 +0,34%
Francoforte 16:25
24.110 +0,62%

New York: HP scende verso 22,66 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di computer e stampanti, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di HP segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22,66 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23,79. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
