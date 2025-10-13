Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 3,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Goldman Sachs, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 781,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 794,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 773.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
