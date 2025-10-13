New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana
, con una variazione percentuale del 3,28%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs
rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Goldman Sachs
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 781,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 794,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 773.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)