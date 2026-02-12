Milano 16:54
46.477 -0,07%
Nasdaq 16:54
24.997 -0,81%
Dow Jones 16:54
50.163 +0,08%
Londra 16:54
10.462 -0,10%
Francoforte 16:54
25.029 +0,70%

New York: nuovo spunto rialzista per Goldman Sachs

Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 2,28%.
