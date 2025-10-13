Milano
17:35
42.168
+0,29%
Nasdaq
22:00
24.750
+2,18%
Dow Jones
22:02
46.068
+1,29%
Londra
17:35
9.443
+0,16%
Francoforte
17:35
24.388
+0,60%
Lunedì 13 Ottobre 2025, ore 23.39
New York: scatto rialzista per Monolithic Power Systems
13 ottobre 2025 - 16.10
Protagonista il
produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,52%.
Monolithic Power Systems
+8,54%
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto