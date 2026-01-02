New York: andamento negativo per Adobe Systems

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di Photoshop e Acrobat
, che sta segnando un calo del 2,38%.
La tendenza ad una settimana di Adobe Systems
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Adobe
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Adobe Systems
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 348,5 USD. Primo supporto a 337,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 333,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)