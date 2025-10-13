Milano 10:46
42.206 +0,38%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:46
9.436 +0,09%
Francoforte 10:46
24.360 +0,49%

Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics
Balza in avanti il microchip-maker italo-francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,07%.
Condividi
```