Milano
10:46
42.206
+0,38%
Nasdaq
10-ott
24.222
0,00%
Dow Jones
10-ott
45.480
-1,90%
Londra
10:46
9.436
+0,09%
Francoforte
10:46
24.360
+0,49%
Lunedì 13 Ottobre 2025, ore 11.03
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics
Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
13 ottobre 2025 - 09.50
Balza in avanti il
microchip-maker italo-francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,07%.
Titoli e Indici
Stmicroelectronics Nv
+2,75%
