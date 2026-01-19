Milano 17:35
Parigi: risultato positivo per Thales

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,3%, rispetto a -2,51% dell'indice di Parigi).


Le implicazioni di medio periodo di Thales confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 269,8 Euro con primo supporto visto a 264. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 261,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
