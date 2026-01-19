Parigi: risultato positivo per Thales

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Thales
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,3%, rispetto a -2,51% dell'indice di Parigi
).
Le implicazioni di medio periodo di Thales
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 269,8 Euro con primo supporto visto a 264. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 261,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)