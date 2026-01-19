Parigi: risultato positivo per Thales

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,3%, rispetto a -2,51% dell').Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 269,8 Euro con primo supporto visto a 264. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 261,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)