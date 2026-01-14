Parigi: risultato positivo per Societe Generale

big bank francese

CAC40

Societe Generale

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 71,5 Euro e supporto a 70,36. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 72,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)