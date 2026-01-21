Milano 10:50
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:50
10.121 -0,06%
Francoforte 10:50
24.559 -0,58%

Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 3,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pernod Ricard rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 77,32. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```