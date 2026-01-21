Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

CAC40

Pernod Ricard

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 3,16%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 77,32. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)