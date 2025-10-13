Milano 10:47
Piazza Affari: andamento rialzista per BPER

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di credito emiliano, con una variazione percentuale dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della Banca Popolare emiliana confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,8 Euro con primo supporto visto a 9,68. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,61.

