Piazza Affari: andamento rialzista per BPER

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,82%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo dellaconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,8 Euro con primo supporto visto a 9,68. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)