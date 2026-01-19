Milano 17:35
Piazza Affari: rosso per BPER

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano, che passa di mano con un calo dell'1,85%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BPER rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,07 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,83. L'equilibrata forza rialzista della Banca Popolare emiliana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
