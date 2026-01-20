Piazza Affari: calo per BPER

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di credito emiliano
, che tratta con una perdita del 2,40%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della Banca Popolare emiliana
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,66. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,55.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)