Piazza Affari: calo per BPER

Piazza Affari: calo per BPER
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di credito emiliano, che tratta con una perdita del 2,40%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della Banca Popolare emiliana. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,66. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,55.

