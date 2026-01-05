Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito emiliano
, in guadagno del 2,00% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la Banca Popolare emiliana
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di BPER
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,08 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,96. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)