Milano 10:47
42.195 +0,35%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:47
9.437 +0,10%
Francoforte 10:47
24.361 +0,49%

Piazza Affari: balza in avanti Italmobiliare

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding di partecipazioni, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Italmobiliare evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la holding rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,18 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,48. L'equilibrata forza rialzista di Italmobiliare è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
