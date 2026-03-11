Milano 14:59
44.875 -0,72%
Nasdaq 14:59
25.071 +0,46%
Dow Jones 14:59
47.512 -0,41%
Londra 14:59
10.335 -0,74%
Francoforte 14:58
23.680 -1,20%

Piazza Affari: in calo Italmobiliare

(Teleborsa) - Rosso per la holding di partecipazioni, che sta segnando un calo del 2,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Italmobiliare, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della holding suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
