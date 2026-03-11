Piazza Affari: in calo Italmobiliare

(Teleborsa) - Rosso per la holding di partecipazioni
, che sta segnando un calo del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Italmobiliare
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della holding
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)