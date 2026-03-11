Italmobiliare, al via un programma di buyback dal 16 marzo

Italmobiliare

holding di partecipazioni

(Teleborsa) -ha annunciato l'di un, in conformità alla delibera assembleare del 17 aprile 2025 e nel rispetto della normativa vigente, considerando il contesto di mercato e l'andamento del titolo.Il programma prevede l'(pari allo 0,706% del capitale sociale) per unmassimo didie si svolgerà sul mercato Euronext STAR Milan, con il coordinamento di Equita SIM, incaricata di operare con piena indipendenza, anche durante i closed period.L'obiettivo è creare una riserva di titoli utilizzabile per operazioni di finanza straordinaria, come scambi di partecipazioni o acquisizioni; qualora non emergessero opportunità adeguate nel medio termine, la società potrà valutare l'eventuale annullamento delle azioni proprie detenute, previa delibera.Ad oggi, 11 marzo, Italmobiliare possiede 427.975 azioni proprie (circa 1,007% del capitale), che potrebbero arrivare a 727.975 azioni (circa 1,713%) se il programma venisse completato. Gli acquisti termineranno entro il 17 aprile 2026.A Piazza Affari, oggi, chiusura in rosso per la, che termina la seduta segnando un calo del 2,13%.