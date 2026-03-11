Italmobiliare, al via un programma di buyback dal 16 marzo

(Teleborsa) - Italmobiliare
ha annunciato l'avvio dal 16 marzo 2026
di un programma di acquisto di azioni proprie
, in conformità alla delibera assembleare del 17 aprile 2025 e nel rispetto della normativa vigente, considerando il contesto di mercato e l'andamento del titolo.
Il programma prevede l'acquisto fino a 300.000 azioni
(pari allo 0,706% del capitale sociale) per un controvalore
massimo di 10 milioni
di euro
e si svolgerà sul mercato Euronext STAR Milan, con il coordinamento di Equita SIM, incaricata di operare con piena indipendenza, anche durante i closed period.
L'obiettivo è creare una riserva di titoli utilizzabile per operazioni di finanza straordinaria, come scambi di partecipazioni o acquisizioni; qualora non emergessero opportunità adeguate nel medio termine, la società potrà valutare l'eventuale annullamento delle azioni proprie detenute, previa delibera.
Ad oggi, 11 marzo, Italmobiliare possiede 427.975 azioni proprie (circa 1,007% del capitale), che potrebbero arrivare a 727.975 azioni (circa 1,713%) se il programma venisse completato. Gli acquisti termineranno entro il 17 aprile 2026.
A Piazza Affari, oggi, chiusura in rosso per la holding di partecipazioni
, che termina la seduta segnando un calo del 2,13%.