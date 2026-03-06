Perde Italmobiliare sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Retrocede molto la holding di partecipazioni
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,95%.
La tendenza ad una settimana di Italmobiliare
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)