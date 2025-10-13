Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, con una variazione percentuale del 2,39%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Webuild evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Webuild rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,453 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,545. Il peggioramento di Webuild è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,397.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
