Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, con una variazione percentuale del 2,39%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Webuild
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Webuild
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,453 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,545. Il peggioramento di Webuild
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,397.
