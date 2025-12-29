Piazza Affari: performance negativa per Webuild

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, con una flessione del 2,87%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo di Webuild
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,462 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,342. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,582.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)