Piazza Affari: performance negativa per Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

FTSE Italia Mid Cap

indice delle società a media capitalizzazione

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,87%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,462 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,342. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,582.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)