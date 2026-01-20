Milano 13:22
Piazza Affari: performance negativa per Webuild

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che presenta una flessione del 3,08% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Webuild rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Webuild confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,502 Euro con primo supporto visto a 3,432. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,408.

