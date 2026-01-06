Milano 14:55
46.024 +0,39%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:55
10.111 +1,07%
Francoforte 14:55
24.947 +0,31%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che avanza bene del 2,14%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Webuild mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,19%, rispetto a +1,6% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di Webuild è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,557 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,463. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,651.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```