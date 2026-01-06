Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che avanza bene del 2,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Webuild
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,19%, rispetto a +1,6% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di Webuild
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,557 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,463. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,651.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)