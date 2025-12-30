Piazza Affari: scambi in positivo per Webuild

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Webuild
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,385 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,447. Il peggioramento di Webuild
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,355.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)