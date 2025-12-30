Milano 12:49
44.880 +1,00%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:49
9.912 +0,46%
Francoforte 12:49
24.468 +0,48%

Piazza Affari: scambi in positivo per Webuild

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Webuild rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,385 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,447. Il peggioramento di Webuild è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,355.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
