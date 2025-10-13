Milano 10:50
Piazza Affari: scambi in positivo per Cementir

(Teleborsa) - Avanza la società cementiera, che guadagna bene, con una variazione del 2,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cementir più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
