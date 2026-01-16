Milano
13:18
45.750
-0,22%
Nasdaq
15-gen
25.547
0,00%
Dow Jones
15-gen
49.442
+0,60%
Londra
13:18
10.242
+0,03%
Francoforte
13:18
25.294
-0,23%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 13.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT
Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT
Migliori e peggiori
,
In breve
16 gennaio 2026 - 12.30
Avanza il
fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per WIIT
Piazza Affari: scambi negativi per WIIT
Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT
WIIT, azioni proprie al 9,85% del capitale sociale
Titoli e Indici
Wiit
+2,47%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice del settore alimentare italiano
WIIT, buyback per 1,37 milioni di euro
WIIT, buyback per oltre 1,28 milioni di euro
WIIT, acquistate azioni proprie per oltre 290 mila euro
Piazza Affari: scambi negativi per Intercos
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto