Piazza Affari: scambi al rialzo per Cementir

(Teleborsa) - Bene la società cementiera
, con un rialzo del 2,27%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cementir
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di breve periodo del gruppo cementiero
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 20,02 Euro e supporto a 19,58. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 20,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)