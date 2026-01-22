Piazza Affari: scambi al rialzo per Cementir

società cementiera

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,27%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'analisi di breve periodo delmette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 20,02 Euro e supporto a 19,58. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 20,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)