Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 19:47
24.718 +2,05%
Dow Jones 19:47
46.019 +1,19%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Xiaomi crolla in Borsa dopo l’incendio di una SU7 Ultra a Chengdu

Finanza
Xiaomi crolla in Borsa dopo l’incendio di una SU7 Ultra a Chengdu
(Teleborsa) - Le azioni Xiaomi hanno registrato un calo dell’8,7% dopo la diffusione delle immagini di un grave incidente avvenuto a Chengdu, in Cina, in cui un'auto elettrica Xiaomi SU7 Ultra è andata completamente distrutta a seguito di un impatto ad alta velocità e del successivo incendio.

Secondo CarNewsChina.com, l’incidente è avvenuto alle 3:16 del mattino del 13 ottobre su Tianfu Avenue. I video circolati online mostrano il veicolo avvolto dalle fiamme pochi istanti dopo la collisione, mentre alcuni automobilisti tentavano invano di estrarre gli occupanti. Le porte e i finestrini sarebbero rimasti bloccati, rendendo impossibile ogni intervento di soccorso.

Sui social cinesi sono emerse ipotesi di un malfunzionamento del sistema di apertura delle portiere, ma al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata né dalle autorità locali né da Xiaomi Auto.

La polizia di Chengdu ha avviato un’indagine tecnica per accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali difetti di sicurezza del modello.
Condividi
```