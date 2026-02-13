Prysmian crolla in Borsa su possibile riduzione dei dazi USA su acciaio e alluminio

Prysmian

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, che risulta il peggior titolo del FTSE MIB dopo che il Financial Times ha scritto che il presidente degli Stati Uniti"Se i dazi sui cavi in ??alluminio venissero eliminati, mantenendo in vigore quelli sulle materie prime, ciò, dato il loro accesso a materie prime più economiche", fa notare. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 90,17 e successiva a 87,2. Resistenza a 106,8.