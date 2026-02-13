Prysmian crolla in Borsa su possibile riduzione dei dazi USA su acciaio e alluminio

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, che risulta il peggior titolo del FTSE MIB dopo che il Financial Times ha scritto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di ridurre alcuni dazi su prodotti in acciaio e alluminio
.
"Se i dazi sui cavi in ??alluminio venissero eliminati, mantenendo in vigore quelli sulle materie prime, ciò potrebbe avvantaggiare di fatto i concorrenti stranieri
, dato il loro accesso a materie prime più economiche", fa notare Citigroup
.Prysmian si posiziona a 93,14 euro, con una discesa dell'8,46%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 90,17 e successiva a 87,2. Resistenza a 106,8.