Sugli scudi Novo Nordisk dopo che Hims & Hers ha ritirato dal mercato la sua imitazione di pillola dimagrante
(Teleborsa) - Mattinata di acquisti sostenuti per le azioni di Novo Nordisk - che al momento viaggiano in progresso di oltre l'8% alla Borsa ci Compenhagen, e avanzano di circa il 7% nel pre-market di Wall Street - dopo che Hims & Hers ha annunciato che ritirerà dal mercato la sua imitazione di pillola dimagrante. Nel frattempo, Hims & Hers crolla di circa il 16% nel pre-market di Wall Street.

Novo Nordisk, produttore di Wegovy, e la Food and Drug Administration statunitense avevano minacciato di intraprendere azioni legali contro l'azienda di telemedicina Hims & Hers, che nel fine settimana ha annunciato che non avrebbe venduto La imitazione della pillola dimagrante Wegovy a soli 49 dollari, circa 100 dollari in meno rispetto al prezzo a cui Novo vende la pillola di marca sulla sua piattaforma diretta al consumatore NovoCare.


