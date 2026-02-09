Sugli scudi Novo Nordisk dopo che Hims & Hers ha ritirato dal mercato la sua imitazione di pillola dimagrante

(Teleborsa) - Mattinata di acquisti sostenuti per le azioni di Novo Nordisk
- che al momento viaggiano in progresso di oltre l'8% alla Borsa ci Compenhagen, e avanzano di circa il 7% nel pre-market di Wall Street - dopo che Hims & Hers
ha annunciato che ritirerà
dal mercato la sua imitazione di pillola dimagrante. Nel frattempo, Hims & Hers
crolla di circa il 16% nel pre-market di Wall Street.Novo Nordisk
, produttore di Wegovy, e la Food and Drug Administration statunitense
avevano minacciato di intraprendere azioni legali
contro l'azienda di telemedicina Hims & Hers
, che nel fine settimana ha annunciato che non avrebbe venduto La imitazione della pillola dimagrante Wegovy a soli 49 dollari, circa 100 dollari in meno rispetto al prezzo a cui Novo vende la pillola di marca sulla sua piattaforma diretta al consumatore NovoCare.