Milano 17:29
44.746 -0,77%
Nasdaq 17:29
25.657 +0,54%
Dow Jones 17:29
49.136 -0,50%
Londra 17:29
10.135 -0,15%
Francoforte 17:29
24.857 0,00%

Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari
L'Indice delle società assicurative crolla del 2,02%, scendendo fino a 37.063,58 punti.
Condividi
```