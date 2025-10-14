Milano 17:35
Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che presenta una flessione dell'1,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di ArcelorMittal rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 32,95 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32,12.

