Milano 14-ott
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.579,32 punti

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,69%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,69%, terminando gli scambi a 24.579,32 punti.
