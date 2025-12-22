Milano
17:35
44.594
-0,37%
Nasdaq
21:12
25.451
+0,41%
Dow Jones
21:12
48.384
+0,52%
Londra
17:35
9.866
-0,32%
Francoforte
17:35
24.284
-0,02%
Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 21.28
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 25.527,68 punti
In breve
,
Finanza
22 dicembre 2025 - 15.33
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,72%, dopo aver esordito a quota 25.527,68.
