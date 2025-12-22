Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:12
25.451 +0,41%
Dow Jones 21:12
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 25.527,68 punti

Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,72%, dopo aver esordito a quota 25.527,68.
