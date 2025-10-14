Milano 17:35
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,79 Euro con primo supporto visto a 12,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
