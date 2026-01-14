Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,50%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,62%, rispetto a +0,34% del).Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,24. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)