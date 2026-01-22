Francoforte: in forte denaro ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di acciaio
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ThyssenKrupp
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)