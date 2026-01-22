Francoforte: in forte denaro ThyssenKrupp

produttore di acciaio

Germany MDAX

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,44%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)