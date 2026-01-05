Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

produttore di acciaio

Germany MDAX

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 3,29%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)