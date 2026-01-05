Milano 14:50
45.711 +0,74%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:50
9.987 +0,36%
Francoforte 14:50
24.711 +0,70%

Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 3,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la società tedesca specializzata nell'acciaio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
