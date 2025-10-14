Francoforte: risultato positivo per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società immobiliare
, con una variazione percentuale del 2,66%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Wohnen
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di breve periodo del gruppo immobiliare tedesco
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23,42 Euro. Rischio di discesa fino a 22,72 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)