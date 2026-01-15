Francoforte: risultato positivo per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Avanza la società immobiliare
, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Wohnen
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo immobiliare tedesco
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Deutsche Wohnen
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,77 Euro. Primo supporto a 21,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)