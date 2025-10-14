Milano 17:35
Francoforte: rosso per Bechtle
(Teleborsa) - Sottotono Bechtle, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Bechtle mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 34,65 Euro con area di resistenza individuata a quota 35,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 34,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
