Francoforte: rosso per Bechtle

(Teleborsa) - Sottotono Bechtle
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Bechtle
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 34,65 Euro con area di resistenza individuata a quota 35,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 34,49.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)