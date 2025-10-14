Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:15
24.621 -0,52%
Dow Jones 18:15
46.217 +0,32%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: rosso per Melrose Industries

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Melrose Industries
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una flessione del 2,12%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,167 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,029. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,977.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
