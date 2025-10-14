Londra: rosso per Melrose Industries

società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere

FTSE 100

Melrose Industries

principale indice della Borsa di Londra

Melrose Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,167 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,029. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,977.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)