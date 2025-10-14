Londra: rosso per Melrose Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, con una flessione del 2,12%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,167 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,029. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,977.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)